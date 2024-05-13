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В Бурятии жители райцентра ходят по опасному мосту

В Бурятии жители райцентра ходят по опасному мосту
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо. 24/7»
Сельчане заявили, что он уже прогибается под ногами

Жители Тарбагатая жалуются на состояние моста в местности Олзон. Люди поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», когда его, наконец, приведут в порядок.

- Невозможно пройти – лежат доски, которые прогибаются. Там ходят дети. Это же опасно, – рассказали сельчане.

Судя по фото, часть переправы и вовсе отсутствует.

Глава сельского поселения «Тарбагатайское» Татьяна Шункова сообщила, что необходимый для ремонта материал уже закупили. Восстановить сооружение пообещали в ближайшее время.
мост ремонт жалобы

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