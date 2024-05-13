Сельчане заявили, что он уже прогибается под ногами
Жители Тарбагатая жалуются на состояние моста в местности Олзон. Люди поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», когда его, наконец, приведут в порядок.
- Невозможно пройти – лежат доски, которые прогибаются. Там ходят дети. Это же опасно, – рассказали сельчане.
Судя по фото, часть переправы и вовсе отсутствует.
Глава сельского поселения «Тарбагатайское» Татьяна Шункова сообщила, что необходимый для ремонта материал уже закупили. Восстановить сооружение пообещали в ближайшее время.
В Бурятии жители райцентра ходят по опасному мосту
Общество, Фото:
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