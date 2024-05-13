В Бурятии восстановили сообщение с районом после сошедшего с гор селя

Сель сошёл в Окинском районе

На 34 километре трассы Монды - Орлик в Окинском районе сошёл сель, сообщил поздно вечером 12 мая глава Бурятии Алексей Цыденов в соцсетях.

«Движение для транспорта временно приостановлено. В районе объявлен режим повышенной готовности, - отметил он. - Подрядная организация, обслуживающая эту региональную автодорогу, уже на месте. Дорожная техника сейчас двигается к месту происшествия».

Работы по устранению начались ориентировочно прошедшей ночью.

«Устраним результаты непогоды в самое ближайшее время, - пообещал Цыденов. - Пока, чисто визуально, урон от селя меньше, чем был в прошлом году».









Сегодня утром, 13 мая, глава Бурятии сообщил, что сообщение с Окинским районом восстановлено.



- Одна полоса дорожного движения открыта на месте схода сели на 34 км трассы Монды – Орлик. На месте работает погрузчик, самосвал, дорожные рабочие. По необходимости привлекается дополнительная тяжёлая спецтехника, - уточнил Алексей Цыденов.



Протяжённость повреждённого участка предварительно составила около 50 метров. Причиной происшествия, вероятно, послужило таяние снега, отметили в минтрансе республики.