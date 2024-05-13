В столице Бурятии из-за перекрытия улицы образовались адские пробки

Перед праздниками жителей бурятской столицы предупредили, что с 11 мая и до 9 июня в городе перекроют участок дороги на улице Ключевская – от Фролова до остановки «ВСГУТУ». Причина – обустройство ливневой канализации.
В итоге там почти на месяц изменилась схема движения 12 маршруток, следующих в сторону 20А квартала. В списке – № 2, 17, 21, 21А, 29, 51, 59, 70, 77, 82, 134 и 135. Им приходится объезжать закрытый участок по улицам Дарханская, Жердева и проспекту Строителей и далее – по утверждённым схемам.
Горожан призвали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда. В первый же день пассажиры общественного транспорта столкнулись с трудностями. В 20 квартал теперь попасть не так-то просто. Люди вынуждены добираться туда либо на трамвае, либо ехать до «Интерьера» и идти пешком – а некоторые шагают на своих двоих несколько остановок. С детьми или тяжёлыми сумками это довольно непросто. Тяжело приходится и пенсионерам. Впрочем, есть ещё один вариант – с пересадками.
- Села на 82-ой и мы двинулись по улице Жердева. Стояли там в пробке минут 15, к тому же в маршрутке было очень тесно и душно, – поделилась с «Байкал-Daily» одна из жительниц Улан-Удэ. – Потом выехали на проспект Строителей и автобус пошёл по маршруту в 40-е кварталы. Поскольку мне нужно было на Ключевскую, пришлось ждать трамвай № 2, ехать на нём до остановки «Богатырский мост» и пересаживаться на другой микрик, чтобы добраться до ВСГУТУ. Вместо 30 рублей заплатила за проезд 85.