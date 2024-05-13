Движение поездов на участке было восстановлено ещё вчера
Сегодня, 13 мая, на станции Наушки в Бурятии завершены восстановительные работы на месте схода двух секций тепловоза и одного вагона в составе грузового поезда. Сход, в результате которого движение поездов на участке было временно приостановлено, произошёл 12 мая в 17:15 по местному времени. Пострадавших в результате происшествия нет.
Для ликвидации последствий происшествия к месту был направлен восстановительный поезд со станции Улан-Удэ. Движение поездов на участке было восстановлено 12 мая в 20:07. На график следования пассажирских поездов происшествие не повлияло.
Как сообщили в ВСЖД, для координации работ по ликвидации последствий был создан оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются.
В Наушках завершены восстановительные работы на железной дороге
Происшествия, Фото:
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