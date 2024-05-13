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В Агинском округе определили чемпионов по бурятской борьбе

В Агинском округе определили чемпионов по бурятской борьбе
Общество,  Фото:пресс-служба администрации АБО
Почётным гостем соревнований стал Герой России Балдан Цыдыпов

10 мая в Агинском Бурятском округе прошёл чемпионат по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» на призы законодательного Собрания Забайкальского края, посвящённый 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и бойцам спецоперации.

В рамках открытия соревнований за многолетний добросовестный труд, развитие физической культуры и спорта, спортивной борьбы, формирование навыков здорового образа жизни была вручена почётная грамота тренеру-преподавателю спортивной школы Дульдургинского района Батору Раднаеву. Также зал приветствовал Героя Российской Федерации, почётного гостя чемпионата Балдана Цыдыпова. В честь празднования 79-й годовщины Великой Победы с искренними пожеланиями счастья и благополучия от земляков – агинцев Балдану преподнесли в дар ташуур – оберег, как символ удачи и достоинства.

Соревновательный день завершился к концу дня. Чемпионами соревнования по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» стали Арсалан Будажапов в весе свыше 75 кг, Саян Жигзымаев до 75 кг и среди юношей – Данзан Тюрбейев.

Как сообщили в администрации округа, призовой фонд чемпионата по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» составил больше полумиллиона рублей. Гавный приз победителя составила премия в 100 тысяч рублей.

Агинский Бурятский округ спорт бухэ барилдаан бурятская борьба

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