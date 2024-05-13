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Владимир Соловьёв показал кадры встречи с военным полицейским из Бурятии

Владимир Соловьёв показал кадры встречи с военным полицейским из Бурятии
Общество,  Фото:скриншот с видео

Его позывной «Мораль»

Часть выпуска программы «Воскресный вечер» (12+) 12 мая была посвящена работе военной полиции на освобождённых территориях Новороссии. Ведущий Соловьёв был там недавно в командировке.

- Товарищ майор, что у тебя за нож? – спросил он одного полицейского.

- Нож из Республики Дагестан, - ответил офицер с позывным «Мораль». – Подарок от друга. Хороший нож.

- Хороший нож, - подтвердил телеведущий. - Я смотрю – дружба народов. Сам бурят, нож из Дагестана, медаль «За отвагу».

- Так точно.

- Настоящий русский воин.

«Мораль» получил медаль за мужественные действия при спасении погибавших. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. По распределению сразу пришёл на службу в военную полицию. В 2019-2020 годах находился в Сирии.

- А где тяжелее: здесь или в Сирии? – поинтересовался телеведущий.

- Конечно, здесь.

- Давно здесь?

- С 24 февраля 2022 года…

- С гражданскими тяжелее всего, - рассказал «Мораль» Соловьёву. - Эти судьбы, эти смерти, дети. 13 числа (апреля – ред.) было четверо детей 4 года, 9, 11 и 14 лет… Очень тяжело на это смотреть.

- Когда общаешься с военнослужащими, бывает же, что нарушают. Понимают, что всё, шутки кончились? Что это военная полиция, поэтому ведите себя прилично?

- Да, понимают. Сейчас есть понимание, что нарушать воинскую дисциплину не нужно.

«Мораль» занимается армейским рукопашным боем. Ранее, до училища – ходил в секцию вольной борьбы.

- Сам буддист? – спросил Соловьев.

- Сам буддист.

- Но ведь учение Будды запрещает насилие.

- Однозначно.

- А ты в армии…

- Я предотвращаю насилие. Предотвращаю нарушение воинской дисциплины, нарушение законодательства Российской Федерации и общевоинских уставов.

- Как я понимаю, с тобой за деньги ни у кого договориться не получится?

- Однозначно нет. Тогда зачем мне такой позывной?

- Молодец. Приеду к тебе в Токмак, - пообещал Владимир Соловьёв.

- Жду!

- Покажешь город. Большая честь, «Мораль».

- Честь имею!

Военному полицейскому нужно уметь всё, подчеркнул в разговоре с телеведущим «Мораль». Ведь военная полиция на освобождённых территориях имеет дело и с военнослужащими, и с гражданскими. «Всё должно быть по кодексу чести», - отметил он.
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