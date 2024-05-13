В столице Бурятии устранили ещё 32 засора

За неделю их стало меньше



В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 5 по 12 мая включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 12 технологических нарушений, в том числе 9 – без отключения холодного водосбнажения.



А ещё специалисты отремонтировали 16 водоколонок и устранили 32 засора. Неделей ранее их было больше – 46. Кроме того, в Улан-Удэ промыли 10 участков канализационных сетей протяжённостью в 802 метра

