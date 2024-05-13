Турнир состоится в Тункинской долине
18 мая в Бурятии состоится «Тункинский марафон-2024». Региональные соревнования посвящены легендарному легкоатлету Тункинской долины, мастеру спорта СССР, чемпиону СССР по марафону среди сельских спортсменов Валерию Дарбакову.
Участники марафона пробегут четыре дистанции: 3 км; 10 км; 21,1 км; 42,2 км. Для участия в соревнованиях допускаются:
- на дистанции 42,2 км, 21,1 км - мужчины, женщины в возрасте 18 лет и старше, любители и ветераны;
- на дистанции 10 км - лица в возрасте 16 лет и старше;
- на дистанции 3 км - участники в возрастных категориях: мальчики и девочки до 10 лет (2015 г.р. и младше); мальчики и девочки до 12 лет (2013-2014 г.р.); юноши и девушки до 14 лет (2011-2012 г.р.); юноши и девушки до 16 лет (2009-2010 г.р.); юноши и девушки до 18 лет (2007-2008 г.р.); мужчины и женщины с ограниченными возможностями здоровья и все желающие.
Программа соревнований:
17 мая
10:00-20:00 - Регистрация новых участников и выдача стартовых номеров в большом зале администрации МО «Тункинский район»
18 мая
10:00 - Старт забега на 42,2 км, 21,1 км
10:03 - Старт забега на 10 км и 3 км
13:00 - Награждение участников на дистанции 3 км
17:00 - Награждение участников на дистанции 10 км, 21,1 км, 42,2 км
Возрастное ограничение: 0+.
В районе Бурятии пробегут марафон
Общество, Фото:
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