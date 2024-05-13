Её госпитализировали
В посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района произошло ДТП. 47-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и совершила наезд на дерево.
Как сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС района, женщина госпитализирована в Нижнеангарскую центральную районную больницу с травмами различного характера.
В Бурятии автомобилистка врезалась в дерево
Происшествия, Фото:
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