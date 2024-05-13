В Бурятии автомобилистка врезалась в дерево

Её госпитализировали



В посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района произошло ДТП. 47-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и совершила наезд на дерево.



Как сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС района, женщина госпитализирована в Нижнеангарскую центральную районную больницу с травмами различного характера.

