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В Бурятии автомобилистка врезалась в дерево

В Бурятии автомобилистка врезалась в дерево
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Её госпитализировали

В посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района произошло ДТП. 47-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и совершила наезд на дерево.

Как сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС района, женщина госпитализирована в Нижнеангарскую центральную районную больницу с травмами различного характера.
ДТП

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