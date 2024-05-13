Его передаст Тихоокеанский флот
Торжественная церемония передачи макета корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» от Тихоокеанского флота Агинскому Бурятскому округу пройдёт в посёлке Агинское 14 мая. Об этом заявил на оперативном совещании в правительстве Забайкалья вице-премьер - руководитель администрации округа Базар Дугаржапов.
- Макет передают по поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации - главного военного прокурора Валерия Петрова. Храниться макет будет в Агинском национальном музее имени Цыбикова, - рассказал Базар Дугаржапов.
На сайте министерства культуры РФ уточняется, что вручать макет будет военный прокурор Восточного военного округа, генерал-майор юстиции Александр Рогачиков.
- «Алдар Цыденжапов» - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 - пополнил Тихоокеанский флот в декабре 2020 года. Корвет назван в честь забайкальца, матроса Алдара Цыденжапова, который во время несения службы в сентябре 2010-го ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца «Быстрый», спас от гибели почти 350 человек экипажа. За подвиг ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Алдар Цыденжапов стал первым матросом – героем России, именем которого назван боевой корабль российского флота. На корвете в кают-кампании офицеров открыт памятный уголок с личными вещами забайкальца, - сообщили в Забайкальском центре социально значимой информации.
Агинский округ получит макет корвета «Алдар Цыденжапов»
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