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В Улан-Удэ потушили крупный лесной пожар вблизи станции Дивизионная

В Улан-Удэ потушили крупный лесной пожар вблизи станции Дивизионная
Происшествия,  Фото:t.me/igorshutenkov
Из-за него даже вводили режим ЧС

В Улан-Удэ потушили лесной пожар вблизи станции Дивизионная. Об этом во втором часу дня 9 мая сообщил мэр Игорь Шутенков.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 98 га, уточнил он.

- Благодаря слаженной работе сотрудников комитета ГО и ЧС, маневренных групп городского лесничества, федеральной противопожарной службы МЧС удалось оперативно потушить огонь и не допустить распространения, - добавил Шутенков.



Как сообщал «Байкал-Dailу», пожар возник сутки назад, днём 8 мая. Огромные клубы дыма были видны из разных концов города. К вечеру в столице Бурятии ввели режим ЧС – для привлечения дополнительных сил и средств для тушения огня.

Пламя в итоге удалось не подпустить к жилым домам.


лесные пожары

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