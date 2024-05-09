Танкист из Бурятии приглашён на парад Победы в Москве









Как сообщал «Байкал-Dailу», в главном военном параде на Красной площади в Москве



Парад на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся в 10:00 мск. В нём примут участие более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц военной техники, а также авиация.





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Как сообщал «Байкал-Dailу», в главном военном параде на Красной площади в Москве примет участие военнослужащий из Бурятии Амгалан Батуев . Он пройдёт в составе колонны участников СВО.Парад на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся в 10:00 мск. В нём примут участие более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц военной техники, а также авиация.

Танкист из Бурятии Александр Лаптев приглашён на парад Победы в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.Военнослужащий имеет высокие боевые награды: орден Мужества, Георгиевский крест, медали «За отвагу» и «За боевые отличия».- Это большая честь и ответственность — представлять родную Бурятию на таком масштабном мероприятии. Всегда гордился подвигами наших прадедов. И сегодня быть среди защитников Отечества, как они тогда – волнительно. Поздравляю земляков, своих сослуживцев с этим великим праздником! Победа будет за нами! - рассказал Александр.