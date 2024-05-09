09 мая

08 мая

Популярное

Танкист из Бурятии приглашён на парад Победы в Москве

Танкист из Бурятии приглашён на парад Победы в Москве
Общество,  Фото:t.me/buryatiaofficial
Военнослужащий имеет высокие боевые награды

Танкист из Бурятии Александр Лаптев приглашён на парад Победы в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Военнослужащий имеет высокие боевые награды: орден Мужества, Георгиевский крест, медали «За отвагу» и «За боевые отличия».

- Это большая честь и ответственность — представлять родную Бурятию на таком масштабном мероприятии. Всегда гордился подвигами наших прадедов. И сегодня быть среди защитников Отечества, как они тогда – волнительно. Поздравляю земляков, своих сослуживцев с этим великим праздником! Победа будет за нами! - рассказал Александр.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в главном военном параде на Красной площади в Москве примет участие военнослужащий из Бурятии Амгалан Батуев. Он пройдёт в составе колонны участников СВО.

Парад на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся в 10:00 мск. В нём примут участие более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц военной техники, а также авиация.


Возрастное ограничение 0+ 
военнослужащие парад День Победы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Танкист из Бурятии приглашён на парад Победы в Москве
Танкист из Бурятии приглашён на парад Победы в Москве
Общество, 09.05.2024
Военнослужащий имеет высокие боевые награды
В Бурятии сыну фронтовика вручили награду спустя более 70 лет
В Бурятии сыну фронтовика вручили награду спустя более 70 лет
Общество, 09.05.2024
К ордену Славы III степени рядовой Жан Бубуеев был представлен ещё в 1951 году
В Туве развернётся Евразийский фестиваль колыбелей
В Туве развернётся Евразийский фестиваль колыбелей
Общество, 09.05.2024
На него приглашены изготовители колыбелей со всей России и стран ближнего зарубежья
В День Победы в Бурятии прохладно
В День Победы в Бурятии прохладно
Общество, 09.05.2024
Ожидается холодный ветер и дождь
Ориентировщики Бурятии присоединятся к «Российскому азимуту»
Ориентировщики Бурятии присоединятся к «Российскому азимуту»
Общество, 08.05.2024
Традиционные соревнования проведут на Верхней Берёзовке
На севере Бурятии пройдут поисково-спасательные соревнования
На севере Бурятии пройдут поисково-спасательные соревнования
Общество, 08.05.2024
Также турнир будет посвящён выживанию в природной среде
Иркутск опять примет чемпионат России по кёрлингу
Иркутск опять примет чемпионат России по кёрлингу
Общество, 08.05.2024
Соревноваться будут смешанные команды
В Иволгинском районе Бурятии вновь проедут веломарафон
В Иволгинском районе Бурятии вновь проедут веломарафон
Общество, 08.05.2024
Соревнования проведут в окрестностях Тапхара
В Улан-Удэ состоялись публичные обсуждения по участку для объекта УФСИН
В Улан-Удэ состоялись публичные обсуждения по участку для объекта УФСИН
Общество, 08.05.2024
Высказать свои предложения пришло более 300 горожан. На их вопросы ответили представители УФСИН и городской администрации
В Улан-Удэ состоится кубок Бурятии по фигурному катанию
В Улан-Удэ состоится кубок Бурятии по фигурному катанию
Общество, 08.05.2024
Его проведут во второй половине мая
Бурятия продолжает обустраивать детские площадки в ДНР
Бурятия продолжает обустраивать детские площадки в ДНР
Общество, 08.05.2024
Обустройство планируют завершить к началу лета
В Улан-Удэ проведут мотопробег в честь Дня Победы
В Улан-Удэ проведут мотопробег в честь Дня Победы
Общество, 08.05.2024
Также в городе состоится мотоджимхана
В мае состоится всероссийский Байкальский антинаркотический форум
В мае состоится всероссийский Байкальский антинаркотический форум
Общество, 08.05.2024
Его посетят ведущие специалисты в сфере профилактики наркомании
В районе Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»
В районе Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»
Общество, 08.05.2024
С 50-летием совместной жизни поздравили чету Носковых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^