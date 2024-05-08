Жителей райцентра в Бурятии одолели «мусорные» собаки

Они постоянно роются в баках с отходами
Жители джидинского села Петропавловка жалуются на псов, облюбовавших контейнерную площадку на улице Свердлова. По словам местных, на мусорных баках нет крышек, хотя их обещали сделать. В итоге ёмкости для отходов оккупировали собаки.
- Постоянно находятся в этих баках. Подойти и выбросить мусор опасно. Мимо ходят дети в школу! Почему этот вопрос не решили сразу? – возмущаются сельчане в группе «Джида-инфо 24/7».
В администрации Петропавловки сообщили, что работа продолжается. «В самое ближайшее время планируем оборудовать крышками 100% контейнеров», – заверили власти.
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Общество, Фото:
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