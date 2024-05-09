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В День Победы в Бурятии прохладно

В День Победы в Бурятии прохладно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается холодный ветер и дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 мая по республике облачно, днём на большей части территории небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Воздух прогреется до 14-19, местами до 6-11 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 17-22 м/с.

В Улан-Удэ небольшой дождь. Днём 15-17 градусов тепла, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.



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