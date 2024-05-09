В День Победы в Бурятии прохладно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается холодный ветер и дождь



По данным Бурятского гидрометцентра, 9 мая по республике облачно, днём на большей части территории небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Воздух прогреется до 14-19, местами до 6-11 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 17-22 м/с.



В Улан-Удэ небольшой дождь. Днём 15-17 градусов тепла, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.







