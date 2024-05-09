В Улан-Удэ осуждённые женщины поставили спектакль о разведчицах на войне













В Улан-Удэ осуждённые женской исправительной колонии №7 поставили спектакль «Не покидай меня» (16+) по драматической балладе белорусского драматурга Алексея Дударева.Пьеса посвящена судьбе четырёх девушек-разведчиц на спецзадании по уничтожению фашистского узла связи.- Премьеру посетили министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, заместитель министра спорта и молодежной политики Татьяна Парпаева, артист Государственного русского драматического театра им. Н. А. Бестужева Евгений Винокуров, ректор Буддийского университета Габжа лама Дымбрыл Дашибалданов, а также заведующий кафедрой театрального искусства и сценической речи ВСГИК Эдуард Манзарханов. По окончании мероприятия гости положительно оценили сам спектакль, актерскую игру и реквизит, который был задействован для передачи духа того времени, - рассказали в УФСИН России по Бурятии.