На тушении работают более 70 человек
В Муйском районе Бурятии продолжается тушение крупного лесного пожара, возникшего ещё 4 мая.
- Пожар на территории Таксимовского лесничества, который возник 4 мая, действует на площади 2000 га. Сейчас там работают 78 человек, задействовано семь единиц техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Ситуацию по тушению пожара находится на постоянном контроле главы Бурятии Алексея Цыденова и республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Муйском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Местных жителей из-за задымления вблизи населённых пунктов призвали воздержаться от длительного пребывания на улице и пользоваться защитными масками.
В республиканском агентстве лесного хозяйства сообщили, что накануне, 8 мая, в Бурятии обнаружили восемь новых лесных пожаров. Они возникли в Баунтовском, Еравнинском и Кяхтинском районах по вине местных жителей.
На утро 9 мая продолжаются работы по тушению девяти лесных пожаров в Баунтовском, Еравнинском, Кяхтинском, Муйском и Кижингинском районах.
В Кижингинском районе локализовали пожар, который возник накануне недалеко от села Новокижингинск. Так как стояла угроза прихода огня в село, для тушения был срочно организован сбор добровольцев. Сейчас угроза снята, по прогнозам, пожар ликвидируют к концу дня.
В Муйском районе Бурятии шестой день тушат крупный лесной пожар
Происшествия, Фото:
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