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Бурятский художник стал лауреатом Российской премии искусств

Бурятский художник стал лауреатом Российской премии искусств
Общество,  Фото:предоставлено Саяном Тангановым
Он занял третье место на престижной выставке в Москве

Бурятский художник Саян Танганов вошёл в список лауреатов «Знак мастерства за 2023 год» Российской премии искусств. Он занял третье место в разделе «Графика»: Российская премия в области книжной графики. Почётные дипломы ему вручили за две картины – «Хангай Нойон - Хозяин тайги и лесов» и «Эмнэг Сагаан Нойон - Дух Божество богатства».

Всего он представил на прошедшем конкурсе три работы из серии Мунхэ Хухэ Тэнгэри по древней бурятской мифологии. Третья картина «Лусуд Хан Баабай - Владыка подземных недр богатств и воды» стала участником выставки и имеет также диплом.




Выставка проходила 10-14 апреля в Москве.

- Международный художественный проект «Российская Премия Искусств» организован по инициативе Всемирного фонда искусств, при поддержке российских и зарубежных общественных организаций, включая Евразийский художественный союз и Национальную ассоциацию кураторов России, - говорится на сайте проекта.

К участию приглашались российские и зарубежные художники, фотографы, дизайнеры и мастера различных направлений, кто идентифицирует своё творчество как продолжение великих традиций русского, российского искусства.

- Для того, чтобы не предавались забвению великие начинания наших соотечественников прошлых веков, должны быть последователи, развивающие и популяризирующие эти достижения. Российская премия искусств поддерживает таких авторов и создаёт у них мотивацию для следования великим традициям и развития идей, ставших в своё время визитной карточкой и гордостью Российского государства, - отмечают организаторы.

Цель проекта - поиск талантливых авторов, способных создавать знаковые, профессиональные произведения в тренде российского искусства, достойные украсить музейные пространства и стать жемчужинами собраний коллекционеров.

Российской премией искусств были учреждены 14 именных медалей и 41 номинация.

Саян Танганов живёт и работает в посёлке Аршан Тункинского района. 
художники

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