Там начались трудности с поливом покосов
Жители Бичуры поинтересовались в группе «Бичура-инфо.24/7», когда в сельском поселении «прекратятся манипуляции с речкой». «То запрудят, то отпрудят. Уже время пришло поливать покосы, а воды нет», – возмутились сельчане.
Они уточнили, сколько это ещё будет продолжаться. Глава СП «Бичурское» Александр Воронцов сообщил, что воду начнут подавать после 15 мая – как только полностью оттают забереги.
В Бурятии сельчане призвали власти прекратить «манипуляции с речкой»
Общество, Фото:
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