Ориентировщики Бурятии присоединятся к «Российскому азимуту»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Традиционные соревнования проведут на Верхней Берёзовке



18 мая в столице Бурятии состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Они пройдут на Верхней Берёзовке, в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька».



К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств. Соревнования личные, дистанция расположена в лесном массиве около «Зорьки». Для неопытных участников на трассе будет оборудован маркированный участок от старта до финиша, следуя по которому участники смогут отметить несколько ближайших контрольных пунктов, и вернуться на финиш.



Программа соревнований



10:00-12:00 – Приём заявок на месте старта. Выдача номеров

11:20-11:40 – Официальная церемония открытия

Старты массовых забегов по возрастным категориям:

12:00 – «М/Ж 10» (после финиша сдают карты) отмечают не более 8 КП

12:10 – «М/Ж 12» (после финиша сдают карты) отмечают не более 10 КП

12:20 – «М/Ж 14» (после финиша сдают карты) отмечают не более 12КП

12:30 – «М/Ж 16» отмечают не более 14 КП

12:40 – «М/Ж 18», «Д/Ю 20», «Студенты» отмечают не более 16 КП

12:50 – «М/Ж 21», «М/Ж 35» – «М/Ж 55» отмечают как можно больше КП за время не более 60 минут.

13:00-15:00 – Конкурсы, мастер-классы. Мини-ориентирование «спортивный лабиринт», развлекательная программа

15:00-16:00 – Награждение победителей и призёров. Церемония закрытия соревнований



Возрастное ограничение: 0+.

