В Бурятии убрались на священном месте Тамхи баряаша

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Оттуда вывезли 46 мешков с мусором



Сотрудники Тункинского национального парка навели порядок в священном месте Тамхи баряаша.



В экологическом десанте участвовали специалисты отдела науки и экопросвещения, водители, государственные инспекторы Кыренского участка и неравнодушный житель села Шимки. Они собрали 46 мешков мусора: пластиковых и стеклянных бутылок, полиэтиленовых пакетов и жестяных банок. Также участники экодесанта спилили упавшие деревья, починили забор.



В нацпарке обратились к жителям и гостям района с просьбой не завязывать ленточки и хадаки на деревья.



- В месте, где повязали ленту, кора перетирается, вследствие чего дерево потом засохнет. Кроме этого, есть и другая опасность: синтетический материал не тлеет и не разлагается, a это значит, что зимой под тяжестью xaдaкoв и снега неокрепшие ветки и стволы сломаются, - пояснили сотрудники Тункинского национального парка.



Справка:



Тамхи-Баряаша находится возле автодороги Култук-Монды, недалеко от села Шимки. В дословном переводе с бурятского тамхи баряаша означает «подносить табак». Это третье место поклонения культу Шаргай-Нойона. Здесь установлена оригинальная скульптурная композиция в виде курительной трубки.



По легенде, напротив этого места на горе Байтог сидел Хан Шаргай-нойон, охранявший западную границу Тунки. При нём всегда была трубка, которую он раскуривал в спокойные мирные часы отдыха.



Проезжая мимо, путешественники останавливаются, чтобы попросить у Хан Шаргай-Нойна благословения в дальнюю дорогу и приносят подношения.

