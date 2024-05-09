В Улан-Удэ прошёл парад Победы. Фоторепортаж

Участвовали 21 парадный расчёт, около 40 единиц техники и самолёты. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
9 мая на площади Советов в Улан-Удэ прошёл парад, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции он стартовал в 10:00.
На улице светило яркое солнце, дул лёгкий ветерок, а термометр показывал 15 градусов тепла. Зрители начали собираться ещё за два часа до парада, чтобы занять лучшие места. Горожане приходили с флагами России, у многих на одежде были портреты своих близких – участников войны и тружеников тыла. Как сообщал «Байкал-Daily», шествие «Бессмертного полка», как и в прошлом году, отменили из-за соображений безопасности.
Ближе к началу мероприятия вся площадь была полностью заполнена, опоздавшие следили за парадом со скамеек возле Бурятского театра оперы и балета.
Под памятником Ленину установили специальные зрительские места для ветеранов. Сама площадь была оцеплена, по всему периметру стояли ограждения. Мобильный интернет работал с переменным успехом.
- Уважаемые ветераны, труженики тыла, гости, бойцы и командиры, участники СВО, солдаты и офицеры поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Победа была завоёвана силой духа, воинским мастерством и силой оружия. Но главное – особой сплочённостью, народами нашей страны на поле боя и в тылу. Вместе в одном окопе, строю, цеху, плечом к плечу стояли люди всех национальностей, вероисповеданий Советского Союза. Сегодня, мы потомки наших героических отцов, дедов и прадедов не должны забывать уроки и цену, которая была заплачена во имя великой Победы! В годы войны на их долю выпали тяжёлые испытания, но они с честью прошли славный, военный и трудовой путь. Отстояли свободу, независимость нашей страны, всего мира от фашизма. Мы помним и храним в сердцах трудовые подвиги наших ветеранов, - поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Отдельно глава республики выразил слова благодарности военнослужащим из Монголии, принявшим участие в параде.
- Также мы помним неоценимую помощь, который нам оказал братский народ Монголии. Советский Союз встал на защиту монгольского народа на берегах Халхин-Гола, и мы все вместе победили японских милитаристов. С первых дней войны народ Монголии пришёл к нам на помощь в борьбе с фашистами! - добавил Алексей Цыденов.
В своей речи Алексей Цыденов отметил храбрость и отвагу военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции:
- Слова «Буряты не бегут» стали крылатыми. Как отметил наш президент, в данном случае буряты – это все национальности, проживающие в Бурятии. Русские, буряты – все мы вместе. Кадровые военные, мобилизованные, добровольцы достойно воюют на передовой. А мы здесь в тылу, каждый из нас, обязан сделать всё, чтобы помочь нашим ребятам быстрее победить и вернуться домой!
Открывал и командовал парадом начальник отдела боевой подготовки 36-й общевойсковой армии, участник специальной военной операции полковник Михаил Никитин. Принимал военный парад временно исполняющий обязанности командующего 36-й общевойсковой армии полковник Игорь Сокол – участник специальной военной операции и миротворческих миссий.
- Священная дата 9 мая стала символом гордости и славы, мужества и отваги, неразрывного единства и сплочённости нашего народа. Чем дальше уходит в историю от нас огненные годы Великой Отечественной, тем полнее и ярче проявляется величие героического подвига нашего народа! В годы страшной войны раскрылись лучшие качества нашего народа: мужество, героизм, беззаветная любовь и преданность Родине, готовность к самопожертвованию. Война никого не щадила, многие не вернулись с полей сражения, были зверски замучены в плену и концлагерях, скончались в госпиталях от ран, умерли от лишений в тылу. Этого забыть мы не имеем права, вечная им память! – сказал Игорь Сокол.
После в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на площади была объявлена минута молчания. Далее начался торжественный марш.
По традиции, парад состоял из двух частей – прохождения 21 пешего парадного расчёта и прохода около 20 единиц боевой и специальной техники.
Первыми на площадь заступили пешие парадные расчёты. Открывал марш взвод барабанщиков 75-й гвардейской бригады управления, который барабанным боем задал темп и ритм. За ними следовали знамённые группы государственных флагов Российской Федерации и Знамени Победы.
Всего на главной площади Улан-Удэ маршировали более 1,5 тысяч человек – представители Вооружённых сил Монголии, представители общевойсковых армий, военные артиллерийской бригады, зенитно-ракетных соединений, связистов, представители РХБ защиты, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических войск, войск материально-технического обеспечения и сводных парадных расчётов женщин-военнослужащих. Перед трибуной также прошли военнослужащие 600-го авиационного полка, вновь сформированного спустя 25 лет.
Следом за военными на главной площади прошли сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии, Росгвардии, учащиеся военного учебного центра при ВСГУТУ, воспитанники республиканской кадетской школы-интерната, юноармейцы. Колонну пеших парадных расчётов закрыли представители Новоселенгинской общеобразовательной школы-интерната.
После пеших парадных расчётов на площадь Советов выехала механизированная колонна боевой техники. Открывал колонну восстановленный легендарный танк Т-34. За ним проследовал а боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».
Впервые принял участие универсальный комплекс сбора и обработки данных «УКСОД-Т» подразделений радиационно-химической и биологической защиты на базе автомобиля повышенной проходимости «Тигр».
После прошли бронетранспортёры БТР-80 и БТР-80А, машины дегозации, дезактивации и дезинфекции АРС-14КМ, радиопеленгаторный центр «Р-700Ц», радиорелейные станции «Р-416 ГМ», разведывательные машины «БРДМ-2РХ», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс», 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
Изюминкой парада стал демонстрационный полёт трёх советских лёгких многоцелевых самолётов Ан-2 и военно-транспортных самолётов Ил-76.
Замыкала парадный строй техника ракетной бригады - пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
На проведение парада ушло около часа.
В Улан-Удэ прошёл парад Победы. Фоторепортаж
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