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В Бурятии жителей райцентра возмутило отсутствие тотальной побелки

В Бурятии жителей райцентра возмутило отсутствие тотальной побелки
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко

Они считают, что никакого развития туризма без этого не будет

Жители Кяхты задались вопросом, почему постройки в райцентре «годами стоят небелёные». Местные заявили, что без этого, мол, нельзя развивать туризм.

 - К 9 мая побелили только нижнюю часть  некоторых зданий. Гостиные ряды, начальная школа № 3, даже администрация Кяхтинского района. Когда будет общегородская побелка? Кто отвечает за это? – возмущаются люди в группе «Кяхта-инфо 24/7».

В администрации города пояснили, что за содержание зданий, их конструктивных элементов, а также покраску фасадов отвечают сами собственники. Они же должны следить за заборами, воротами, объектами наружного освещения и другими элементами благоустройства и проводить текущий и капитальный ремонт.

благоустройство здание Кяхта

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