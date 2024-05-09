В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за сильного лесного пожара у станции Дивизионная

Горит более 25 гектаров леса

Для привлечения дополнительных сил и средств для локализации и тушения лесного пожара в столице Бурятии поздно вечером 8 мая ввели режим ЧС. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

«Привлекли более 48 человек из городского лесничества, маневренных групп, городских спасателей и федеральной противопожарной службы, - написал он в соцсетях. - Принимаются все меры по локализации пожара. Угрозы жилым домам и объектам экономики нет».

Градоначальник «держит ситуацию на контроле».



Как сообщал «Байкал-Dailу», лесной пожар вблизи станции Дивизионная возник в четвёртом часу дня 8 мая. Огромные клубы дыма были видны из разных концов Улан-Удэ.