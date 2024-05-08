Его проведут во второй половине мая
В Улан-Удэ с 20 по 21 мая пройдут соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Республики Бурятия» (0+). Турнир состоится на ледовой арене «IceМетр». Начало соревнований запланировано на 9:00.
Отметим, что одним из ближайших спортивных мероприятий в столице республики будет фестиваль по муай-тай «Арсенал за сильных духом» (6+) в честь Дня Победы. Его проведут с 10 по 11 мая в региональном центре единоборств «Патриот».
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ состоится кубок Бурятии по фигурному катанию
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