В Улан-Удэ состоится кубок Бурятии по фигурному катанию

Его проведут во второй половине мая



В Улан-Удэ с 20 по 21 мая пройдут соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Республики Бурятия» (0+). Турнир состоится на ледовой арене «IceМетр». Начало соревнований запланировано на 9:00.



Отметим, что одним из ближайших спортивных мероприятий в столице республики будет фестиваль по муай-тай «Арсенал за сильных духом» (6+) в честь Дня Победы. Его проведут с 10 по 11 мая в региональном центре единоборств «Патриот».



Возрастное ограничение: 6+.

