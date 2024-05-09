Горсовет Улан-Удэ снял праздничное видео ко Дню Победы









- От лица Улан-Удэнского городского совета депутатов мы говорим ветеранам «Спасибо». Никто не забыт! Ничто не забыто! – говорится в поздравлении.





Горсовет Улан-Удэ продолжает добрую традицию поздравительных видео к праздникам.В ролике ко Дню Победы главными героями стали депутаты Саян Холхоев и Дмитрий Турченюк, а также сотрудник аппарата горсовета Маргарита Аветян. Они с теплотой вспоминают своих героев – тех, благодаря кому мы живём под мирным небом, растим детей и трудимся.В руках героев ролика – старые фотографии, на которых сквозь годы на нас смотрят ветераны войны. И благодаря современным технологиям, эти герои словно «оживают» перед нами. Это уникальная возможность для молодого поколения окунуться в атмосферу прошлого.