В пригороде Улан-Удэ на пожаре пострадали два человека









Как сообщал «Байкал-Dailу», 6 мая крупный пожар



Как сообщал «Байкал-Dailу», 6 мая крупный пожар произошёл в посёлке Заиграево – там горело кафе «Арюун» . Взорвался один баллон с газом, ещё 14 местные жители и пожарные успели вынести.

Пожар произошёл этой ночью в селе Поселье Иволгинского района Бурятии; пострадали два человека. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.- На момент прибытия пожарных подразделений огнём были охвачены жилой дом и гараж. Возгорание было потушено в течение 4 часов. В результате пожара полностью сгорел дом, крыша гаража, обгорел автомобиль Toyota Wish, - говорится в сообщении.Отравление продуктами горения легкой степени получил 85-летний мужчина, ожог предплечья 1 степени получила 39-летняя женщина.По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электрической проводки.