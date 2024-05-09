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Шквалистый ветер привёл к отключениям света в Бурятии

Шквалистый ветер привёл к отключениям света в Бурятии
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
В основном отключения произвели в превентивных целях

В Бурятии жители несколько районов, а также части Улан-Удэ остались без электричества из-за сильного ветра. Его порывы во второй половине 9 мая достигают 24 м/с.

Так, в Тункинском районе попадали деревья, которые, в свою очередь, оборвали линии электропередачи.

- Уважаемые жители района, просим набраться терпения и подождать. После ветра в нескольких населённых пунктах районе нет света полностью или частично. По району попадали несколько столбов линии электропередачи, - приводится в группе «Тунка-инфо.24/7» комментарий представителей Тункинского РЭС.

Кроме того, отключили электричество и в превентивных целях, чтобы обеспечить безопасность и сохранить работоспособность электросетей. Так, свет пропал в Аршане, Жемчуге, Кырене, Туране, Харбятах, Хойто-Голе.

В Закаменском районе из-за шквалистого ветра отключили электроэнергию вообще во всех сёлах. В городе Закаменск отключение частичное.

Аналогичная ситуация – в Бичурском районе, где без света сейчас все сёла.

Также в превентивных целях отключили электричество и в Иволгинском районе – сёлах Сотниково, Нурселение, Суже, Гурульбе и Иволгинске.

- Как только ветер стихнет, подача электроэнергии будет восстановлена, - сообщает «Иволга-инфо.24/7».

В Прибайкальском районе без света остаются полностью сёла Таловка, Троицкое, Югово, частично – Ильинка.

В Заиграевском районе в превентивных целях отключено электричество в Онохое.

В Кяхтинском районе жителям сёл Субуктуй и Усть-Киран, оставшимся без света, также пообещали возобновить подачу после снижения ветровой нагрузки.

В Улан-Удэ без электричества остались жители частного сектора, в частности, Поселья, Левого берега, Зверосовхоза. Закрыты местные продуктовые магазины, не работают водоколонки, подающие воду от чипов.

Кроме того, по всему городу сносит рекламные конструкции, куски шифера с крыш и заборы.

Как сообщал «Байкал-Dailу», неблагоприятные погодные условия ожидаются и завтра, 10 мая. Так, прогнозируется усиление северо-западного ветра до 19-24, а по Селенгинскому району до 30 м/с. Кроме того, ожидаются пыльные бури и осадки в виде снега и дождя.
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