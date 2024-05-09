В Бурятии сыну фронтовика вручили награду спустя более 70 лет

91-летнему жителю Бурятии Мунко Бубееву, сыну фронтовика вручили удостоверение к ордену Славы III степени, к которому его отец Жан Бубеев был представлен более 70 лет назад.
За храбрость и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, Жан Ламатханович был представлен к награде ещё в 1951 году. Но тогда награда не была вручена. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал удостоверение к награде.
- Позвольте вручить удостоверение к награде вашего отца, героя Великой Отечественной войны, награждённого орденом Славы III степени. К сожалению, из-за различных обстоятельств тогда награда не была получена. Но благодаря работе наших земляков по поиску неизвестных героев войны сегодня мы вручаем удостоверение о награждении вам. Награда нашла своего героя. Теперь это память о вашем отце, - обращаясь к Мунко Бубееву, сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
91-летний сын фронтовика Мунко Жанович Бубеев является кандидатом сельскохозяйственных наук, много лет трудился на благо республики.
- Я бесконечно рад, что дождался эту награду. Вручили её мне в торжественной обстановке. Мой отец был призван на фронт сразу после начала войны. А вернулся в конце 1943 года после ранения. Тяжёлая жизнь выпала отцу. А эта награда – это память о наших предках – участниках Великой Отечественной войны, об их героизме. Спасибо большое руководству республики от всех потомков, - поблагодарил Мунко Бубеев.
В годы Великой Отечественной войны рядовой Жан Ламатханович Бубеев сражался на Западном фронте, принимал участие в сражении на Курской дуге. Позже в составе правого крыла 1-го Прибалтийского фронта принимал участие в наступательной операции, которая проходила в районе города Городок Витебской области Белоруссии. В ходе этой операции были окружены и уничтожены четыре дивизии Вермахта. В одном из ожесточенных боев на территории Витебской области рядовой Бубеев был тяжело ранен, после чего вернулся на малую Родину, в улус Улюн Баргузинского района.
В рамках проекта «Герои без звезд» издательского дома «Буряад унэн» ведутся поиски фронтовиков Бурятии, которым не были вручены награды. По словам организаторов проекта, количество неврученных наград только растет.
- Наш проект «Герои без звезд» стартовал семь лет назад. Тогда было представлено 12 фронтовиков к наградам, сейчас уже 80. И работа продолжается. По Жану Ламатхановичу Бубееву проделана большая работа. Большую помощь нам оказал республиканский военкомат. Я лично понял, что когда мы в связке, все вместе работаем, у нас всё получается, - подчеркнул журналист ИД «Буряад Унэн» Баясхалан Дабаин.