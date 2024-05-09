Салют пока остаётся в силе
В Улан-Удэ из-за ухудшения погоды, в частности, сильного ветра, досрочно прекратили праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Их свернули в парках «Юбилейный», «Кристальный» и имени Жанаева. Об этом сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Однако, по данным на 17:30, салют остаётся в силе. Военные дадут его на острове Комсомольский в 22:00 (0+).
Военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Восточного военного округа используют 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 «Ассоль». Салют продлится около 20 минут. Из гаубиц будет произведено 30 залпов, а из салютных установок в небо будет выпущено более 300 фейерверков.
Как сообщал «Байкал-Dailу», неблагоприятные погодные условия ожидаются и завтра, 10 мая. Так, прогнозируется усиление северо-западного ветра до 19-24, а по Селенгинскому району до 30 м/с. Кроме того, ожидаются пыльные бури и осадки в виде снега и дождя.
9 мая в Улан-Удэ из-за ухудшения погоды свернули праздничные мероприятия
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