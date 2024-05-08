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Огромные клубы дыма напугали улан-удэнцев

Огромные клубы дыма напугали улан-удэнцев
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На место выехали пожарные 

Огромные клубы дыма видны из разных концов Улан-Удэ.

«Что горит?» - задаются вопросом горожане.

Как выяснилось, произошёл пожар вблизи микрорайона Дивизионный. Предположительно, горит лес. 

- Происходит горение в районе микрорайона Дивизионной. Направлены дополнительные силы пожарной службы и маневренной группы администрации города. Более точная информация чуть позже, - прокомментировали в комитете по ГО и ЧС и общественной безопасности мэрии. 
пожар

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