На место выехали пожарные
Огромные клубы дыма видны из разных концов Улан-Удэ.
«Что горит?» - задаются вопросом горожане.
Как выяснилось, произошёл пожар вблизи микрорайона Дивизионный. Предположительно, горит лес.
- Происходит горение в районе микрорайона Дивизионной. Направлены дополнительные силы пожарной службы и маневренной группы администрации города. Более точная информация чуть позже, - прокомментировали в комитете по ГО и ЧС и общественной безопасности мэрии.
Огромные клубы дыма напугали улан-удэнцев
Происшествия, Фото:
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