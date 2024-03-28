Её личность устанавливается
Утром 28 марта в Шелеховском районе Иркутской области женщина погибла, попав под грузовой поезд. Происшествие случилось на остановочном пункте Олха.
Личность погибшей устанавливается.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
- Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Задержек поездов не имеется, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Кабанском районе Бурятии погибла женщина, сбитая грузовым поездом.
В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
Происшествия, Фото:
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