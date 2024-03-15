Обвиняемый признал свою вину
В Иволгинском районе Бурятии перед судом предстанет 41-летний мужчина, совершивший убийство на страусиной ферме.
Всё произошло ночью 22 декабря 2023 года, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
«Следствием установлено, что обвиняемый и потерпевший распивали спиртное в доме на территории страусиной фермы, где проживали и работали. После чего на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора. Обвиняемый схватил кухонный нож и нанёс им мужчине удар в шею, а также множественные удары в область головы, тела и конечностей. Смерть мужчины наступила на месте происшествия», - говорится в сообщении.
Вину обвиняемый признал в полном объёме.
Недавно расследование уголовного дела завершили, и его с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. По ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
В Бурятии в суд ушло дело об убийстве на страусиной ферме
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он спрятал «запрещёнку» в сумке
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
На днях из одного домашнего питомца достали пулю
Он наносил удары ножом в шею
В медучреждении прошла эвакуация
Дом загорелся ночью
Суд вынес ему обвинительный приговор
Инцидент произошёл ранним утром
Губернатор Иркутской области призывает не выходить на лёд
Огонь распространился из-за сильного ветра
Обошлось без пострадавших
Ущерб превысил 40 тысяч рублей
Женщина украла шубу и наличные из кассы
В нём ехали шесть человек
Эта история уже дошла до Госдумы и Генпрокуратуры