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Иркутский зоосад показал фото детёныша муфлона

Иркутский зоосад показал фото детёныша муфлона
Общество,  Фото:Иркутский зоосад
Детёныш появился на свет в апреле

Иркутский зоосад показал новые фотографии детёныша муфлона.

«Наша новорождённая малышка муфлон передаёт всем привет», - написали сотрудники зоосада на своей странице в соцсети.



Ягнёнок редкой породы муфлон родился в Иркутском зоосаде в начале апреля. Её родила самка Чара.

«Роды у неё прошли хорошо, она справилась сама. Мы её не трогали, со стороны просто наблюдали. Ребёночек сразу практически был вылизан мамой и встал на ноги. Активный, но он достаточно осторожный. Мама у него очень строгая. Чара, она сама по себе такая по характеру, осторожная», - рассказали в интервью «Вести-Иркутск» заместитель директора Иркутского зоосада Жанна Сартакова.

Муфлон – дикое животное из рода баранов, ближайший родственник домашней овцы. Селится в горных местностях.


дикие животные зоопарк

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