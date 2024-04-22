В пригороде Улан-Удэ автомобилист снёс дерево

ДТП произошло вблизи Сужи
Автомобилиста госпитализировали после наезда на дерево в пригороде Улан-Удэ. Удар оказался такой силы, что крупный ствол вырвало из земли.
ДТП произошло в воскресенье, 21 апреля, ранним утром.
- Около 6 часов 35-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» вблизи села Сужа не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель с тяжёлыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в селе Кырен автомобиль «Тойота Аллион» протаранил и снёс забор частного дома
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