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В пригороде Улан-Удэ автомобилист снёс дерево

В пригороде Улан-Удэ автомобилист снёс дерево
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло вблизи Сужи

Автомобилиста госпитализировали после наезда на дерево в пригороде Улан-Удэ. Удар оказался такой силы, что крупный ствол вырвало из земли.

ДТП произошло в воскресенье, 21 апреля, ранним утром.

- Около 6 часов 35-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» вблизи села Сужа не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель с тяжёлыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в селе Кырен автомобиль «Тойота Аллион» протаранил и снёс забор частного дома.


ДТП

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