Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за долги по алиментам

Мужчина не выплачивал деньги на содержание дочери



Житель Хоринского района Бурятии не выплачивал деньги на содержание своей дочери, за что суд признал его виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ.



Ранее мужчину обязали ежемесячно платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Однако о ребёнке он почти не вспоминал и его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребёнка.



Но даже после этого он не выплачивал алименты и не оказывал иную материальную помощь.



Задолженность по алиментам с 1 июля 2023 года по 30 ноября 2023 года составила 19, 4 тыс. рублей.



- Гражданин Д., который на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал, вновь в период непогашенной судимости совершил умышленное преступление и в отношении него вынесен приговор, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства со штрафом в размере 45 000 рублей, - сообщили в Хоринском районном суде.



Приговор не вступил в законную силу.

