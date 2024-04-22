Мужчина не выплачивал деньги на содержание дочери
Житель Хоринского района Бурятии не выплачивал деньги на содержание своей дочери, за что суд признал его виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Ранее мужчину обязали ежемесячно платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Однако о ребёнке он почти не вспоминал и его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребёнка.
Но даже после этого он не выплачивал алименты и не оказывал иную материальную помощь.
Задолженность по алиментам с 1 июля 2023 года по 30 ноября 2023 года составила 19, 4 тыс. рублей.
- Гражданин Д., который на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал, вновь в период непогашенной судимости совершил умышленное преступление и в отношении него вынесен приговор, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства со штрафом в размере 45 000 рублей, - сообщили в Хоринском районном суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за долги по алиментам
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