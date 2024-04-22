Она забирала зарплату фиктивно трудоустроенных подчинённых
Заведующая детским садом в посёлке Тарма Братского района Иркутской области осуждена за мошенничество с использованием служебного положения.
Следствием и судом установлено, что с 2021 года по август 2023 года женщина фиктивно трудоустроила в учреждение двух человек на должности музыкального работника и инструктора по физической культуре.
После этого она лично вносила ложные сведения в табели использования рабочего времени. По этим табелям рассчитывалась зарплата, однако при этом сами сотрудники в садике не работали. Свою зарплату они отдавали заведующей.
- Своими преступными действиями обвиняемая причинила администрации муниципального образования «Братский район», управлению образования администрации муниципального образования «Братский район» крупный ущерб в размере более 360 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
В Иркутской области заведующая детсадом отделалась мелким штрафом за мошенничество
Происшествия, Фото:
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