В Иркутской области заведующая детсадом отделалась мелким штрафом за мошенничество

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Она забирала зарплату фиктивно трудоустроенных подчинённых



Заведующая детским садом в посёлке Тарма Братского района Иркутской области осуждена за мошенничество с использованием служебного положения.



Следствием и судом установлено, что с 2021 года по август 2023 года женщина фиктивно трудоустроила в учреждение двух человек на должности музыкального работника и инструктора по физической культуре.



После этого она лично вносила ложные сведения в табели использования рабочего времени. По этим табелям рассчитывалась зарплата, однако при этом сами сотрудники в садике не работали. Свою зарплату они отдавали заведующей.



- Своими преступными действиями обвиняемая причинила администрации муниципального образования «Братский район», управлению образования администрации муниципального образования «Братский район» крупный ущерб в размере более 360 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

