Они устроят для этого специальный обряд
В ближайшую субботу, 27 апреля, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится еженедельный молебен «Дархан Сагаан Тэнгэри» и «Хиhаан Улаан Тэнгэри». Он начнётся в 11:00.
Как пояснили в МРОШ, Дархан Тэнгэри, или кузнечные божества, покровительствуют мужчинам, творческим людям и ремесленникам и даруют силу, защиту и благополучие. А Хиhаан Улаан Тэнгэри – это Раскалённое Красное Божество, являющееся покровителем судеб и дающее вторую половину, семью и детей. Сам обряд направлен на гармонию и благополучие населения.
Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род.
Шаманы ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации.
Возрастное ограничение – 12+
Шаманы в Бурятии помолятся за благополучие людей
Общество, Фото:
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