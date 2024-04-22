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В Бурятии изъятых опекой двух девочек вернули родной бабушке

В Бурятии изъятых опекой двух девочек вернули родной бабушке
Общество, 
«Не передать словами радость бабушки и детей», - отмечает детский омбудсмен республики

В Бурятии две девочки, разлучённые с бабушкой, вернулись домой. Об этом сообщила детский омбудсмен республики.

- Дети возвращены бабушке! Начинаем рабочую неделю с отличной новости! Благодаря нашему вмешательству, внучки возвращены бабушке. Девочки с родным человеком, в привычных условиях, уже пошли в свою школу! Не передать словами радость бабушки и детей! – написала в соцсети уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее детей разлучили с родной бабушкой. Последняя практически с рождения занималась воспитанием двух внучек (сейчас им 8 и 13 лет), поскольку мама «устранилась от воспитания и содержания». Однако недавно по инициативе органов опеки мать лишили родительских прав (решение суда вступило в законную силу), а девочек забрали от бабушки.

- Без оказания содействия бабушке в сборе документов на установление опеки, забыв про право детей на семью, специалисты органов опеки и попечительства Северо-Байкальского района забрали детей и поместили в государственное учреждение. Дети лишены заботы родных, будут вынуждены привыкать к новым условиям проживания и идти в другую школу, - рассказывала тогда Наталья Ганькина.

Она отметила, что бабушка работает, не имеет проблем со здоровьем и законом. Единственное, с чем нужно было помочь, - оказать содействие в юридическом оформлении документов на жильё, в котором проживали дети. К счастью, история окончилась благополучно.

- Дети имеют право на семью! Это должно быть ориентиром каждого специалиста, работающего с детьми! – подчеркнула Ганькина. 
дети семьи

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