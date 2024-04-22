Там устроят акарицидные обработки
В столице Бурятии от клещей на этой неделе обработают популярные зоны отдыха – городские скверы и парки. Из-за этого их будут по очереди закрывать несколько дней подряд – с 23 по 25 апреля включительно. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.
Так, во вторник, 23 апреля, доступ ограничат в сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», Горсад и парк «Юбилейный». На очереди – имени Орешкова и «Кристальный» (24-ое, среда), а также парки Жанаева и «Молодёжный» (в четверг, 25-го).
Акарицидными обработками займутся специализированные службы. Жителей и гостей бурятской столицы попросили отнестись к работам с пониманием – это делают для их же безопасности. В остальные дни зелёные зоны открыты с 6:00 до 23:00.
Все парки в Улан-Удэ закроют из-за клещей
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