22 апреля

21 апреля

Популярное

Пятеро читинцев подозреваются в организация незаконной миграции

Пятеро читинцев подозреваются в организация незаконной миграции
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Они выдавали мигрантам поддельные документы о сдаче экзаменов

Пятеро жителей Читы обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой».

По версии следствия, с января 2023 года по апрель 2024 года пятеро жителей Читы организовали в городе центр по приёму у иностранных граждан экзаменов по русскому языку, истории России и основ законодательства, где выдавали поддельные документы, подтверждающие успешную сдачу экзаменов. Однако на самом деле иностранцы экзамены не сдавали.

- Перед экзаменами, которые фиксируются на камеру, подозреваемые выдавали иностранным гражданам ответы на вопросы. Видеозаписи использовались для выдачи сертификатов об успешной сдаче экзаменов, которые предоставлялись в миграционную службу для последующего оформления иностранным гражданам документов, разрешающих пребывание на территории Российской Федерации. У следствия имеются данные о нескольких десятках иностранных граждан, незаконно получивших таким образом свидетельства о сдаче экзаменов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Двое читинцев 54-х и 52-х лет, руководители частной фирмы, заключены под стражу. В отношении троих других обвиняемых, занимавших в фирме должности рядовых сотрудников, находятся под домашним арестом.

Следователи продолжают работу по установлению и закреплению доказательств.
Забайкальский край иностранные граждане

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пятеро читинцев подозреваются в организация незаконной миграции
Пятеро читинцев подозреваются в организация незаконной миграции
Происшествия, 22.04.2024
Они выдавали мигрантам поддельные документы о сдаче экзаменов 
Жителя Бурятии оштрафовали за кражу портмоне
Жителя Бурятии оштрафовали за кражу портмоне
Происшествия, 22.04.2024
Мужчина возместил ущерб в полном объёме 
В Иркутской области заведующая детсадом отделалась мелким штрафом за мошенничество
В Иркутской области заведующая детсадом отделалась мелким штрафом за мошенничество
Происшествия, 22.04.2024
Она забирала зарплату фиктивно трудоустроенных подчинённых
Жителя Бурятии осудили за госизмену и диверсию
Жителя Бурятии осудили за госизмену и диверсию
Происшествия, 22.04.2024
Мужчина поджёг объект транспортной инфраструктуры
Пьяный читинец угнал машину друга и разбил её
Пьяный читинец угнал машину друга и разбил её
Происшествия, 22.04.2024
Угонщик пытался скрыться от полиции
В Бурятии спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
В Бурятии спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
Происшествия, 22.04.2024
Состояние у них удовлетворительное
На трассе в Бурятии перевернулся грузовик
На трассе в Бурятии перевернулся грузовик
Происшествия, 22.04.2024
ДТП произошло в Кабанском районе
Медсестра из Улан-Удэ «инвестировала» в мошенников 2 млн рублей
Медсестра из Улан-Удэ «инвестировала» в мошенников 2 млн рублей
Происшествия, 22.04.2024
«Брокеры» убедили горожанку сначала вложить собственные сбережения, а затем и кредитные средства
В Бурятии обнаружили повреждённую оградку могилы
Происшествия, 22.04.2024
Жители считают, что беспорядок устроил ветер
В Бурятии машина врезалась в магазин
В Бурятии машина врезалась в магазин
Происшествия, 22.04.2024
Сельчане сообщили, что в аварии никто не пострадал
«У них всё было хорошо»: Знакомая рассказала о семье убитой главы села в Бурятии
«У них всё было хорошо»: Знакомая рассказала о семье убитой главы села в Бурятии
Происшествия, 22.04.2024
Односельчане до сих пор не могут поверить в произошедшее

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^