Они выдавали мигрантам поддельные документы о сдаче экзаменов
Пятеро жителей Читы обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой».
По версии следствия, с января 2023 года по апрель 2024 года пятеро жителей Читы организовали в городе центр по приёму у иностранных граждан экзаменов по русскому языку, истории России и основ законодательства, где выдавали поддельные документы, подтверждающие успешную сдачу экзаменов. Однако на самом деле иностранцы экзамены не сдавали.
- Перед экзаменами, которые фиксируются на камеру, подозреваемые выдавали иностранным гражданам ответы на вопросы. Видеозаписи использовались для выдачи сертификатов об успешной сдаче экзаменов, которые предоставлялись в миграционную службу для последующего оформления иностранным гражданам документов, разрешающих пребывание на территории Российской Федерации. У следствия имеются данные о нескольких десятках иностранных граждан, незаконно получивших таким образом свидетельства о сдаче экзаменов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Двое читинцев 54-х и 52-х лет, руководители частной фирмы, заключены под стражу. В отношении троих других обвиняемых, занимавших в фирме должности рядовых сотрудников, находятся под домашним арестом.
Следователи продолжают работу по установлению и закреплению доказательств.
Пятеро читинцев подозреваются в организация незаконной миграции
Происшествия, Фото:
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