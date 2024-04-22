Эти птички любят дёргать хвостиком
В Баргузинский заповедник прилетели первые синехвостки. Наблюдениями поделился участковый государственный инспектор в области охраны окружающей среды Юрий Гороховский.
- На весеннем пролёте ранее уже отмечались пуночки, полевые жаворонки, всевозможные овсянки. Также зарегистрированы встречи с кряквами, чибисами, – отметил госинспектор.
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» рассказали несколько интересны фактов о синехвостках: они часто спускаются на землю и передвигаются прыжками; иногда невозможно отличить самца от самки: многие самцы имеют «женскую» окраску на протяжении всей жизни; у всех синехвосток есть манера подёргивать хвостом.
В заповедник в Бурятии прилетели первые синехвостки
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