В заповедник в Бурятии прилетели первые синехвостки

Эти птички любят дёргать хвостиком



В Баргузинский заповедник прилетели первые синехвостки. Наблюдениями поделился участковый государственный инспектор в области охраны окружающей среды Юрий Гороховский.



- На весеннем пролёте ранее уже отмечались пуночки, полевые жаворонки, всевозможные овсянки. Также зарегистрированы встречи с кряквами, чибисами, – отметил госинспектор.



В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» рассказали несколько интересны фактов о синехвостках: они часто спускаются на землю и передвигаются прыжками; иногда невозможно отличить самца от самки: многие самцы имеют «женскую» окраску на протяжении всей жизни; у всех синехвосток есть манера подёргивать хвостом.





