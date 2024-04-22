Бурятия восстанавливает в ДНР школу, пострадавшую от ракетного обстрела

Бурятия скоро окончательно восстановит школу, которая находится в селе Кумачово Старобешевского района Донецкой народной республики. Она, как и несколько других зданий, пострадала при ракетном обстреле в ноябре 2023-го. Тогда по населённому пункту выпустили пять снарядов из ракетных систем залпового огня, писали федеральные СМИ.
Спустя несколько дней глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в Старобешевском районе, над которым республика взяла шефство летом 2022-го. Первым делом пострадавшую часть здания решили оградить от уцелевшей, чтобы продолжить занятия. После сотрудники управления капитального строительства (УКС) Бурятии совместно с проектными организациями провели техническое обследование разрушений.
Работы стартовали в конце 2023-го и уже завершаются – здание готово на 70%. Его полностью приведут в порядок к маю. Стены, кровлю и окна полностью восстановили. Средства на эти цели выделили из бюджета Бурятии.
- Сейчас подрядная организация занимается внутренней отделкой – устройством полов в кабинетах и холлах, обшивкой стен СМЛ-панелями и ремонтирует систему отопления, – отметили в УКС.