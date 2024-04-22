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В Бурятии выявили более 230 бомжей

В Бурятии выявили более 230 бомжей
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
В республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж-2024»

В Бурятии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Бомж-2024».

- В целях своевременной постановки на централизованный учёт лиц без определённого места жительства, предупреждения правонарушений и преступлений со стороны указанной категории граждан и в отношении них, а также розыска без вести пропавших на территории Бурятии прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж-2024», - сообщают в МВД по Бурятии.

Было задействовано более 250 сотрудников полиции. Совместно с полицейскими в мероприятии участвовали работники жилищно-коммунальных хозяйств и представители органов социальной защиты населения, медицинские работники.

Проверены торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения жилых многоквартирных домов, а также иные места концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.

- В период проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлено 232 человека, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства, 205 из которых уже состояли на централизованном учёте. На учет поставлено 27 вновь выявленных лиц данной категории. Граждане дактилоскопированы, составлены опознавательные карты, - продолжили в МВД по республике.

По различным ситуациям (в связи со смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) снято 267 лиц. В органы социальной защиты населения для реабилитации направлено 87 человек.

К административной ответственности за различные правонарушения привлечено 13 человек.
бездомные

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