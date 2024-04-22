Ёлочку Бурятии высадили в парке «Ростокинский Акведук» в Москве

Ёлочка республики Бурятии, которая всю зиму украшала главную аллею ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» (0+), высажена в парке «Ростокинский Акведук» в Москве. Здесь 20 апреля состоялся субботник «Еловая аллея».
Новый дом в рамках акции обрели хвойные красавицы из уникального проекта «Ёлки России», в рамках которого на главной аллее ВДНХ были размещены 90 живых голубых елей. 89 из них символизируют регионы Российской Федерации, а ещё одна ель — саму выставку. В декабре прошлого года их украсили к празднованию Нового года. Деревья были украшены гирляндами, длина которых составила 36 километров. Совокупно на всех ёлках горели 360 тысяч огней.
Ёлочку Бурятии украшали соёмбо, орнамент «Улзы» («плетёнка») - древний орнамент, символизирующий счастье, благополучие, долголетие, дацан, юрта и других символы республики.
- Такой уникальный проект был реализован впервые. Все 89 регионов России украсили ёлки, а дирекция выставки вместе с Рослесхозом бережно о них заботились. Каждый регион украсил деревья от всего своего сердца и в соответствии со своими культурными традициями. И сегодня здесь появляется новая аллея, которая будет олицетворять единство России, будет всем напоминать о нашей удивительной выставке, которую уже посетило почти 11 миллионов посетителей, — сказала генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» Наталья Виртуозова.
Деревья разместились у входа в парк. В первой группе высажены две ели, символизирующие выставку и столицу России, а остальные объединены по федеральным округам. У каждой из них установлены таблички с информацией о том, как были украшены ели на главной аллее выставки. Вместе высаженные деревья образовали Еловую аллею, которая станет наследием и напоминанием о международной выставке-форуме «Россия» как о символе содружества и единства всех регионов страны.
«Как мы и обещали в самом начале проекта «Ёлки России», когда мы открывали его вместе с Дедами Морозами со всей страны, ни одно дерево не пострадало. Теперь эта аллея станет наследием выставки и будет радовать жителей и гостей Москвы. Надеюсь, что мы будем сюда приходить и с детьми, и с внуками», — сказала заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.
Голубые ели — подарок выставке от Федерального агентства лесного хозяйства. Они прибыли из Московской области, где их бережно выращивали много лет. Субботник стал частью масштабной работы по благоустройству территории парка «Ростокинский акведук», в рамках которого также пройдёт повторная экспертиза посадки елей на предмет приживаемости. В конце июня — начале июля планируется проведение торжественной церемонии открытия Еловой аллеи.