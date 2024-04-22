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Лучшие рисунки детей разместят на баннерах в районе Бурятии

Лучшие рисунки детей разместят на баннерах в районе Бурятии
Общество,  Фото:РАЛХ
В конкурсе рисунков участвовали 84 ребёнка

Сотрудники Закаменского лесхоза провели конкурс рисунков среди районных школ на тему «Берегите лес от пожара».

В мероприятии участвовали девять образовательных учреждений Закаменского района Бурятии, свои творческие работы предоставили 84 ученика.

 
- Мы очень рады, что школьники активно принимают участие в подобных мероприятиях. Для нас важно рассказать подрастающему поколению о правильном поведении в лесу. Будущее лесного массива в руках наших детей, задача лесников, да и всего взрослого населения как можно раньше начать заниматься экологическим воспитанием ребятишек. К сожалению, подавляющее большинство, возникающих возгораний в лесу происходит по вине человека, переломить эту ситуацию – основная цель, проводимых конкурсов, - пояснил руководитель Закаменского лесхоза Дарима Санжеева.

Каждый участник получил сертификат. Победителей отметили грамотами и денежными призами. Лучшие рисунки разместят на баннерах в сёлах Баянгол, Бургуй, Хуртагй, Хамней и городе Закаменск, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. 

РАЛХ дети конкурс

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