Лучшие рисунки детей разместят на баннерах в районе Бурятии





- Мы очень рады, что школьники активно принимают участие в подобных мероприятиях. Для нас важно рассказать подрастающему поколению о правильном поведении в лесу. Будущее лесного массива в руках наших детей, задача лесников, да и всего взрослого населения как можно раньше начать заниматься экологическим воспитанием ребятишек. К сожалению, подавляющее большинство, возникающих возгораний в лесу происходит по вине человека, переломить эту ситуацию – основная цель, проводимых конкурсов, - пояснил руководитель Закаменского лесхоза Дарима Санжеева.Каждый участник получил сертификат. Победителей отметили грамотами и денежными призами. Лучшие рисунки разместят на баннерах в сёлах Баянгол, Бургуй, Хуртагй, Хамней и городе Закаменск, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.