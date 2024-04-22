До +2 похолодает в Бурятии

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Республику накроют снегопады и сильный ветер



В понедельник, 22 апреля, в Бурятии ещё больше испортится погода. Утром синоптики обещают мокрый снег, а на южном побережье Байкала – умеренные и сильные снегопады. Правда, днём осадки прекратятся.



При этом республике ожидается от +9 до +14, а местами – всего от +2 до +7 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, с порывами до 15-17 и кое-где – до 20 м/с.



В столице Бурятии в дневное время без осадков и от +9 до +11. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.

