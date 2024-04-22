Республику накроют снегопады и сильный ветер
В понедельник, 22 апреля, в Бурятии ещё больше испортится погода. Утром синоптики обещают мокрый снег, а на южном побережье Байкала – умеренные и сильные снегопады. Правда, днём осадки прекратятся.
При этом республике ожидается от +9 до +14, а местами – всего от +2 до +7 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, с порывами до 15-17 и кое-где – до 20 м/с.
В столице Бурятии в дневное время без осадков и от +9 до +11. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.
До +2 похолодает в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 22.04.2024
Республику накроют снегопады и сильный ветер
Некоторые горожане заявили, что не могут из-за них уснуть
Они не хотят ездить к врачам в город
Защиту от него получили уже два десятка человек
На республику надвигаются снегопады и сильный ветер
В республике назвали самые популярные платные услуги
В одном из них очень недовольны редкими визитами врача
На них пожертвовали почти 59 тысяч рублей
По росту цен на них Улан-Удэ уже бьёт рекорды
В республике пообещали дождь, мокрый снег и до -10 градусов
В мэрии рассказали, как не лишиться своей недвижимости
Абсолютным чемпионом соревнований стал Цыбик Максаров
Жителям республики придётся трудиться шесть дней подряд
Улан-удэнцев возмутило решение закрыть пункт приёма платежей
Там так и не разобрались с опасными «слепыми» поворотами