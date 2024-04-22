Поезда начнут курсировать в конце апреля
Традиционный проект ретропоезд «Победа» Забайкальской железной дороги в этом году по просьбам жителей Забайкалья продлят ещё на две станции – Могойтуй и Зилово. В течение 11 дней два ретропоезда на паровой тяге проедут по полигону магистрали, сделав остановки на 23 станциях в Забайкальском крае и Амурской области.
Первый из двух праздничных эшелонов начнёт движение 29 апреля со станции Бурея в Амурской области. Второй ретропоезд отправится по маршруту со станции Петровский Завод 3 мая.
Для первого состава предусмотрены остановки на десяти станциях в Амурской области: Завитая, Белогорск, Благовещенск, Свободный, Шимановск, Ушумун, Магдагачи, Сковородино, Ерофей Павлович и на пяти – в Забайкальском крае: Могоча, Зилово, Чернышевск-Забайкальский, Шилка и Чита-2. Для второго запланированы стоянки на станциях в Забайкальском крае: Хилок, Могзон, Карымская, Могойтуй, Оловянная, Борзя и Забайкальск.
Общий маршрут составит более 2,5 тысяч километров. Праздничные встречи на станциях пройдут в формате митингов с участием представителей органов власти и общественности, а также тематических концертов, сообщает пресс-служба
- Вести ретропоезда будут легендарные паровозы Победы серии «Л». В их составы войдут платформы с образцами военной техники, платформа-сцена, вагон-теплушка и три пассажирских вагона. Все желающие могут сделать памятные фотографии и отсалютовать гудком паровоза, - отметили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Курсирование сразу двух ретропоездов по полигону ЗабЖД в первый раз состоялось в прошлом году, тогда в праздничных мероприятиях приняли участие больше 20 тысяч жителей 21 пристанционного города и посёлка.
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Маршрут ретропоездов «Победа» в Забайкалье дополнят ещё две остановки
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