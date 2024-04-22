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В Братске ветеран труда отметила 90-летие

В Братске ветеран труда отметила 90-летие
Общество,  Фото:t.me/kobzevii
Зинаида Алексеевна Попова - первостроитель города

На днях жительница Братска Зинаида Алексеевна Попова отметила 90-летний юбилей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что в городе её знают многие, она – первостроитель города, ветеран труда.

В Братск она приехала по комсомольской путёвке, сначала работала на телефонной станции, затем оператором на строительстве Братской ГЭС, потом вернулась телефонным оператором в БГС. Муж Зинаиды Алексеевны Иван Игнатьевич Попов работал механиком-электриком в АТУ-4 Братскгэсстроя.

На долю Зинаиды Алексеевны выпало немало испытаний. Один из сыновей во время службы во Афганистане получил контузию, долго болел, мать отдавала всю себя ради лечения сына. Но, увы, он скончался.

Второй сын живёт в Братске, в их семье родился внук Зинаиды Алексеевны.

Совет ветеранов города Братска и Падунского района постоянно посещают Зинаиду Алексеевну. Комитет солдатских матерей проявляет заботу, поздравляет с праздниками и дарит подарки.

- Зинаида Алексеевна бесконечно добрый, искренний, открытый и очень доброжелательный человек. От всей души желаю ей крепкого здоровья, благополучия, тепла, и долгих лет жизни, - написал губернатор в своём телеграм-канале. 
долгожитель Братск Иркутская область

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