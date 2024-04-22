В Забайкалье двое мужчин убили супругов и бросили их тела в лесу

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Расправа произошла в ходе пьяной ссоры



Семейная пара из села Аникино Могочинского района Забайкальского края пропала месяц назад. Недавно преступление раскрыли – убийцами оказались гости супругов.



По данным следствия, расправа произошла 23 марта. Обвиняемые приехали в гости к семейной паре в село Аникино. После застолья все вместе отправились в другое село, но в пути вспыхнула ссора.



Мужчины убили супругов, несколько раз ударив их ножом. Тела убитых бросили в лесу, а сами скрылись.



1 апреля родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении.



- Несмотря на очевидные признаки совершённого в отношении пропавших преступления – имелись очевидцы, которые видели, что супруги уезжали на машине – активная работа по этому заявлению началось только с 12 апреля. В этот день родственники пропавших обратились на личный приём к заместителю руководителя регионального следственного управления СК России Роману Краснову, который поручил следователям Могочинского межрайонного следственного отдела незамедлительно организации расследование обстоятельств безвестного исчезновения супругов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи СК провели комплекс проверочных мероприятий, поручили сотрудникам полиции провести оперативно-розыскные мероприятия.



В ходе совместной работы следователей и полицейских была установлена причастность двух жителей Могочи к убийству пропавших супругов. Фигурантов задержали, на допросе они полностью признали свою вину. При проверке показаний задержанные подробно рассказали об обстоятельствах убийства.

