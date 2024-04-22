22 апреля

21 апреля

Популярное

В Забайкалье двое мужчин убили супругов и бросили их тела в лесу

В Забайкалье двое мужчин убили супругов и бросили их тела в лесу
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Расправа произошла в ходе пьяной ссоры

Семейная пара из села Аникино Могочинского района Забайкальского края пропала месяц назад. Недавно преступление раскрыли – убийцами оказались гости супругов.

По данным следствия, расправа произошла 23 марта. Обвиняемые приехали в гости к семейной паре в село Аникино. После застолья все вместе отправились в другое село, но в пути вспыхнула ссора.

Мужчины убили супругов, несколько раз ударив их ножом. Тела убитых бросили в лесу, а сами скрылись.

1 апреля родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении.

- Несмотря на очевидные признаки совершённого в отношении пропавших преступления – имелись очевидцы, которые видели, что супруги уезжали на машине – активная работа по этому заявлению началось только с 12 апреля. В этот день родственники пропавших обратились на личный приём к заместителю руководителя регионального следственного управления СК России Роману Краснову, который поручил следователям Могочинского межрайонного следственного отдела незамедлительно организации расследование обстоятельств безвестного исчезновения супругов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи СК провели комплекс проверочных мероприятий, поручили сотрудникам полиции провести оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе совместной работы следователей и полицейских была установлена причастность двух жителей Могочи к убийству пропавших супругов. Фигурантов задержали, на допросе они полностью признали свою вину. При проверке показаний задержанные подробно рассказали об обстоятельствах убийства.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пятеро читинцев подозреваются в организация незаконной миграции
Пятеро читинцев подозреваются в организация незаконной миграции
Происшествия, 22.04.2024
Они выдавали мигрантам поддельные документы о сдаче экзаменов 
Жителя Бурятии оштрафовали за кражу портмоне
Жителя Бурятии оштрафовали за кражу портмоне
Происшествия, 22.04.2024
Мужчина возместил ущерб в полном объёме 
В Иркутской области заведующая детсадом отделалась мелким штрафом за мошенничество
В Иркутской области заведующая детсадом отделалась мелким штрафом за мошенничество
Происшествия, 22.04.2024
Она забирала зарплату фиктивно трудоустроенных подчинённых
Жителя Бурятии осудили за госизмену и диверсию
Жителя Бурятии осудили за госизмену и диверсию
Происшествия, 22.04.2024
Мужчина поджёг объект транспортной инфраструктуры
Пьяный читинец угнал машину друга и разбил её
Пьяный читинец угнал машину друга и разбил её
Происшествия, 22.04.2024
Угонщик пытался скрыться от полиции
В Бурятии спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
В Бурятии спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
Происшествия, 22.04.2024
Состояние у них удовлетворительное
На трассе в Бурятии перевернулся грузовик
На трассе в Бурятии перевернулся грузовик
Происшествия, 22.04.2024
ДТП произошло в Кабанском районе
Медсестра из Улан-Удэ «инвестировала» в мошенников 2 млн рублей
Медсестра из Улан-Удэ «инвестировала» в мошенников 2 млн рублей
Происшествия, 22.04.2024
«Брокеры» убедили горожанку сначала вложить собственные сбережения, а затем и кредитные средства
В Бурятии обнаружили повреждённую оградку могилы
Происшествия, 22.04.2024
Жители считают, что беспорядок устроил ветер
В Бурятии машина врезалась в магазин
В Бурятии машина врезалась в магазин
Происшествия, 22.04.2024
Сельчане сообщили, что в аварии никто не пострадал
«У них всё было хорошо»: Знакомая рассказала о семье убитой главы села в Бурятии
«У них всё было хорошо»: Знакомая рассказала о семье убитой главы села в Бурятии
Происшествия, 22.04.2024
Односельчане до сих пор не могут поверить в произошедшее

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^