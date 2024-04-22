Жители села в Бурятии вышли на субботник













В рамках месячника чистоты в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии прошёл субботник.На уборку вышли все организации, индивидуальные предприниматели и жители села. Преобразились дворы многоквартирных домов, прилегающие территории частных дворов, здания администраций и учреждений.- Работали все слаженно и дружно, движимые одной целью- сделать наше родное село чище и комфортнее для проживания! Вооружившись необходимым инвентарём, жители села с удовольствием приводили в порядок территорию. Все трудились с большим душевным подъёмом: кто - то подметал мусор, кто-то собирал в мешки и грузил в машины, кто-то белил бордюры и палисадники. Уставшие, но с отличным настроением, закончили работу, удовлетворённые отличным результатом! Теперь мы должны поддерживать чистоту и порядок там, где живём, - сообщили в СП «Петропавловское».Жителей села поблагодарили за наведение чистоты.